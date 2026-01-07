El delantero cordobés que “plantó” a Talleres está cerca de volver al fútbol argentino

El delantero cordobés que “plantó” a Talleres, Adolfo Gaich, está cerca de volver al fútbol argentino. Cuando estuvo a punto de firmar contrato con el club de barrio Jardín, decidió emigrar al extranjero.

El atacante de 25 años había decidido regresar a Rusia, donde CSKA Moscow, dueño de su pase, lo cedió a préstamo por una temporada al Krylia Sovetov, de la misma región.

El delantero cordobés participará de sus primeros Juegos Olímpicos. (Prensa AFA)

El equipo milita en la Premier League del mencionado país y su entrenador sólo colocó a Gaich en tres ocasiones. Según informó 0221.com.ar, el cordobés tiene el pase en su poder y su representante ya comenzó con negociaciones.

A qué club volvería el delantero cordobés que “plantó” a Talleres

El club que estaría cerca de fichar a Gaich sería Estudiantes de La Plata, último campeón tras vencer a Racing en Santiago del Estero. Su nombre fue acercado nuevamente a la dirigencia, como en el último mercado de pases, y el club estaría en condiciones de solventar el salario de su posible llegada.

La última reunión entre la representación del atacante y la dirigencia de Estudiantes tuvo un buen camino. En caso de cerrar números, el entrenador Eduardo Domínguez contaría con su primer refuerzo antes del fin de semana.