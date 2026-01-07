El delantero cordobés que “plantó” a Talleres, Adolfo Gaich, está cerca de volver al fútbol argentino. Cuando estuvo a punto de firmar contrato con el club de barrio Jardín, decidió emigrar al extranjero.
El delantero cordobés que “plantó” a Talleres está cerca de volver al fútbol argentino
El atacante de 25 años había decidido regresar a Rusia, donde CSKA Moscow, dueño de su pase, lo cedió a préstamo por una temporada al Krylia Sovetov, de la misma región.
El equipo milita en la Premier League del mencionado país y su entrenador sólo colocó a Gaich en tres ocasiones. Según informó 0221.com.ar, el cordobés tiene el pase en su poder y su representante ya comenzó con negociaciones.
A qué club volvería el delantero cordobés que “plantó” a Talleres
El club que estaría cerca de fichar a Gaich sería Estudiantes de La Plata, último campeón tras vencer a Racing en Santiago del Estero. Su nombre fue acercado nuevamente a la dirigencia, como en el último mercado de pases, y el club estaría en condiciones de solventar el salario de su posible llegada.
La última reunión entre la representación del atacante y la dirigencia de Estudiantes tuvo un buen camino. En caso de cerrar números, el entrenador Eduardo Domínguez contaría con su primer refuerzo antes del fin de semana.