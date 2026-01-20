Valoyes y Barticiotto fueron presentados en Talleres: “Nos merecemos...”

En la recta final de la preparación para la fecha inicial de la Liga Profesional, en Talleres fueron presentados dos de los jugadores que regresaron al club. Son Bruno Barticiotto y Diego Valoyes, quienes vienen de jugar en el Santos Laguna y en el Juárez, de México, respectivamente.

Ambos delanteros tuvieron pasos anteriores por la T y regresan con expectativas nuevas. El equipo de Carlos Tevez debuta el viernes, a las 22.15 recibiendo a Newell’s en el Kempes.

DIEGO VALOYES Y BRUNO BARTICIOTTO COMPARTEN EL SUEÑO DE SER CAMPEONES EN TALLERES

El martes por la mañana, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli de Talleres hablaron en conferencia de prensa Diego Valoyes y Bruno Barticciotto. Ambos delanteros esperan dar lo mejor en esta nueva etapa en el club.

Diego Valoyes, delantero colombiano de Talleres para la temporada 2026. (Pedro Castillo / La Voz)

El colombiano habló sobre su condición física luego de atravesar algunas lesiones en México: “Estoy trabajando un poco diferenciado, estoy solucionando un par de temitas. A medida que van pasando los días se van dando cuenta de cómo vengo, de cómo estoy. Me siento bien pero lleva tiempo, no sé cuánto y todo depende de los profes y el técnico para lo que quiera conmigo”.

Los jugadores presentados en Talleres este martes 20 de enero.

Y enseguida deseó: “Ojalá pueda tener un título, ojalá se me dé. Creo que lo merecimos en algún momento y ojalá se pueda dar en el corto o mediano plazo”.

Bruno Barticciotto, delantero de Talleres, a la derecha. (Prensa Talleres)

Barticiotto también habló de su condición física y corre con muchas chances de ser titular en el debut ante la Lepra rosarina el sábado en el Kempes. “Entrené normalmente ayer y hoy. Estoy a disposición del cuerpo técnico para el debut de Talleres. Espero tener continuidad en mi puesto”, afirmó.

También dejó en claro sus objetivos que son los de todo Talleres: “Muy feliz de volver. Me encontré con un club ordenado y un grupo excelente. El ADN es ganador y queremos pelear por el título. La pretemporada fue dura y positiva, llegamos bien preparados. Con Tévez, nos piden poblar el área y competir al máximo”.