Cómo regresan a Talleres Diego Valoyes y Bruno Barticciotto, los refuerzos de Carlos Tevez

Diego Valoyes y Bruno Barticciotto regresaron a Talleres en este mercado de pases 2026 para reforzar el plantel de Carlos Tevez. Ambos atacantes volvieron a Córdoba tras jugar en el fútbol de México, donde tuvieron diferentes rendimientos.

Cómo regresa Diego Valoyes a Talleres

En agosto de 2023, el colombiano fue transferido al Juárez Fútbol Club de la Primera División de México. Su rendimiento en el albiazul cautivó a clubes como River y Boca, pero finalmente emigró al extranjero.

El colombiano Diego Valoyes, con chances de volver a Talleres. (Instagram Diego Valoyes).

Luego de dos años y medio, formó parte de 23 partidos, anotó tres goles y brindó tres asistencias. En la última temporada, jugó 10 cotejos, anotó un gol y en uno solo fue titular.

Su paso por México estuvo marcado por lesiones en el muslo que le hicieron perderse más de 25 partidos. Con su regreso a Talleres, buscará repetir lo que fue su mejor versión. En su primera etapa, anotó 26 goles en 141 partidos.

Cómo regresa Bruno Barticciotto a Talleres

Por su parte, Barticciotto defendió los colores del Club Santos Laguna durante la última temporada. Disputó 22 partidos entre Liga MX y la League Cup, donde también convirtió ocho goles.

Bruno Barticciotto, delantero del Santos Laguna de México. (Prensa Santos Laguna)

En dos años con el Matador, Barticciotto disputó 31 partidos repartidos en Liga Profesional, Copa Argentina y Libertadores. En esos encuentros, anotó siete goles.