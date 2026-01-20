Cómo regresan a Talleres Diego Valoyes y Bruno Barticciotto, los refuerzos de Carlos Tevez

Diego Valoyes y Bruno Barticciotto regresaron a Talleres en este mercado de pases 2026 para reforzar el plantel de Carlos Tevez. Ambos atacantes volvieron a Córdoba tras jugar en el fútbol de México, donde tuvieron diferentes rendimientos.
Cómo regresa Diego Valoyes a Talleres
En agosto de 2023, el colombiano fue transferido al Juárez Fútbol Club de la Primera División de México. Su rendimiento en el albiazul cautivó a clubes como River y Boca, pero finalmente emigró al extranjero.
Luego de dos años y medio, formó parte de 23 partidos, anotó tres goles y brindó tres asistencias. En la última temporada, jugó 10 cotejos, anotó un gol y en uno solo fue titular.
Su paso por México estuvo marcado por lesiones en el muslo que le hicieron perderse más de 25 partidos. Con su regreso a Talleres, buscará repetir lo que fue su mejor versión. En su primera etapa, anotó 26 goles en 141 partidos.
Cómo regresa Bruno Barticciotto a Talleres
Por su parte, Barticciotto defendió los colores del Club Santos Laguna durante la última temporada. Disputó 22 partidos entre Liga MX y la League Cup, donde también convirtió ocho goles.
En dos años con el Matador, Barticciotto disputó 31 partidos repartidos en Liga Profesional, Copa Argentina y Libertadores. En esos encuentros, anotó siete goles.