El Talleres de Carlos Tevez finalizó este sábado 17 de enero su segunda semana de pretemporada en Buenos Aires. Ante San Miguel de la provincia, jugó su último amistoso previo al Torneo Apertura 2026.

Cómo le fue al Talleres de Carlos Tevez en su último amistoso previo al Torneo Apertura 2026

El plantel disputó dos encuentros amistosos de 70 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 35 minutos, en las instalaciones del Sofitel La Reserva de Cardales. El primero concluyó con victoria por 6 a 1 con doblete de Valentín Depietri y goles de José Luis Palomino, Ulises Ortegoza, Rick Lima Morais y Matías Gómez. Lucas Brochero convirtió el del descuento.

Doblete de Valentín Depietri en el partido de Talleres.

En el segundo cotejo, Talleres y San Miguel empataron a 1 con tantos de Lucio Ferrari para el Matador y Matías Benítez para San Miguel. El conjunto regresa a Córdoba este mismo sábado y tendrá una jornada de descanso este domingo 18. El lunes 19, retomará la actividad en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo para afinar detalles del encuentro con Newell’s Old Boys de Rosario.

Las formaciones de Talleres en su último amistoso previo al Torneo Apertura 2026

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Matías Gómez; Giovanni Baroni; Rick Lima Morais, Valentín Depietri.

Talleres: Jeremías Florentín; Timoteo Chamorro, Rodrigo Guth, Santiago Fernández, Lucio Ferrari; Ignacio Alastra, Emiliano Chiavassa, Lautaro Ortíz, Facundo Lucero; Luis Miguel Angulo y Valentín Dávila.

Cuándo es el debut de Talleres en el Torneo Apertura 2026