Talleres se despidió de una figura: “Gracias por permitirme ser parte de esta familia”

Talleres se despidió de una figura de su plantel femenino en la temporada 2025. El club escribió un sentido mensaje para la profesional, quien también redactó unas emotivas palabras con las cuales agradeció el pertenecer a la familia matadora.

Se trata de Magalí Chavero, quien regreso al albiazul en 2024 y dio inicio a su segundo ciclo con la institución. A lo largo de la última temporada defendió el arco en 12 partidos y fue “una alternativa importante dentro del plantel en la máxima categoría del fútbol argentino”, destacó el club.

Su vínculo inició en 2018 y se colocó en pausa en 2020. “Durante su paso por Las Matadoras, Magalí se destacó por su compromiso cotidiano, su predisposición al trabajo y su sentido de pertenencia”, ponderó el conjunto sobre los valores.

El mensaje de la figura que se despidió de Talleres

Por su parte, la profesional dedicó unas emotivas palabras en su cuenta personal de Instagram. " Gracias por permitirme ser parte de esta familia...desde siempre seré una hincha más que amé con locura a este club y a su gente", redactó.

“Gracias.Gracias Talleres nuevamente por dos años (más) donde sume infinitos recuerdos que llevaré en mi corazón por el resto de mis días, por cumplir mi sueño y permitirme ser parte de esta familia de la cual seré parte hasta el último rincón a donde vaya, no tengo dudas de que tan lejos sea, mi corazón es y será siempre azul y blanco. Por otro lado agradecer a los dirigentes por tenerme en cuenta y permitirme ser parte nuevamente, a los cuerpo técnicos por la confianza, a todo el staf por cuidarnos, a todos los trabajadores que estuvieron en el día a día, pero más importante a todas mis compañeras por el vestuario de todos los días, por hacerme reír tanto, por la paciencia de cubrirse la panza si me ven cerca, por los consejos y abrazos, las llevaré a cada una en mi corazón y les deseo un hermoso año. Por último agradecer al hincha por bancarnos, por llenarnos de tanto cariño, somos el más grande del interior y que la cuenten como quieran. Sin ir más lejos, desde siempre seré una hincha más que amé con locura a este club y a su gente. Gracias y hasta pronto Talleres”.