Talleres, recalculando para las finales que le faltan: ¿tiene el fíxture más difícil?

El receso por Eliminatorias Sudamericanas encontó a Talleres en puestos de descenso, impensado a esta altura del torneo, en el que muchos pensaban que por la calidad de su plantel, y la mano del técnico Carlos Tévez, iba a despegarse.
Lo cierto es que pasan la fechas, cada vez queda menos, la campaña es mala y el equipo da tenues señales de reacción, cuando en realidad lo que necesita es un volantazo.
So el torneo Clausura terminara ahora, Talleres debería disputar un repechaje con Aldosivi para no perder la categoría. Y junto a un San Martín de San Juan muy relegado en la tabla de los promedios también, son los tres que al parecer estarán comprometidos hasta el final en la pulseada por no descender.
Con la derrota contra Riestra en el Kempes, para la T pasó la primera de las diez finales que faltaban. También perdieron el Tiburón y San Martín; y para lo que viene el fíxture de Talleres es por demás exigente: dos salidas como visitante en forma consecutiva, River como local, Belgrano también en el Kempes e Instituto en la última fecha, de visitante.
LO QUE LE QUEDA A TALLERES
- Tigre (V)
- Rosario Central (V)
- Sarmiento (L)
- Belgrano (L)
- Gimnasia (V)
- River (L)
- Vélez (V)
- Platense (L)
- Instituto (V)
LO QUE LE QUEDA A ALDOSIVI
- Sarmiento (V)
- Tigre (V)
- Argentinos (L)
- Unión (V)
- Huracán (L)
- Racing (V)
- Indepte. Riv (L)
- Banfield (V)
- San Martín (L)
LO QUE LE QUEDA A SAN MARTÍN
- Belgrano (V)
- Vélez (L)
- Platense (V)
- Instituto (L)
- San Lorenzo (V)
- Independiente (L)
- Godoy Cruz (V)
- Lanús (L)
- Aldovisi (V)