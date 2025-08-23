Talleres pierde en Tucumán y uno de los goles lo anotó un ex Instituto

En la necesidad cada vez mayor de Talleres por sumar en el Clausura, no se entiende la tibieza con al que jugó el primer tiempo contra Atlético en Tucumán, con derrota parcial por 2 a 0. Por la sexta fecha del torneo.

Leandro Díaz, goleador de raza, abrió la cuenta a los 19 de la primera etapa, abrió la cuenta para el “Decano” ante la pasividad de la defensa Albiazul, ya que cabeceó casi sin oposición para vencer a Guido Herrera.

ATLÉTICO TUCUMÁN VOLVIÓ A GOLPEAR A LA T ⚽ Miguel Brizuela remató y, tras un desvío, puso el 2 a 0 ante Talleres



Y a los 31 el arquero tuvo una floja respuesta ante un disparo desde fuera del área de Miguel Brizuela, ex zaguero de Vélez que pasara sin pena ni gloria por Instituto en 2024, y que como lateral le está rindiendo al DT Lucas Pusineri. Controló sin problemas a Rick, el brasileño que amaga más de lo que concreta, y pasó al ataque con gol.

TALLERES, GOLEADO EN TUCUMÁN

La ineficacia de Talleres se acentuó tras el gol que abrió el marcador para los dueños de casa. Y entonces Atlético estuvo más cerca del tercero que el Albiazul de descontar.

CASI LLEGA EL TERCERO DE ATLÉTICO TUCUMÁN ANTE TALLERES



Desconcertante primer tiempo del equipo de Carlos Tevez, sin reacción para intentar asomar la cabeza y salir de la cada vez más apremiante situación en la tabla.

LLEGÓ EL TERCERO DEL DECANO 🔥 Otro centro de Laméndola para que Adrián Sánchez termine metiéndo el 3 a 0 ante Talleres abajo del arco



Y del posible papelón en los primeros 45 minutos, Talleres pasó a ser goleado apenas iniciado el complemento, en una llegada a fondo en la que entre Sánchez y Coronel la la mandaron al fondo de la red para el 3-0.