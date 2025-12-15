Talleres felicitó a Belgrano por la obtención del título en Primera del fútbol femenino

Belgrano se impuso 2 a 0 en la final contra Racing (2 a 1 en el global) y se adjudicó el título en Primera del fútbol femenino de AFA, en un Gigante con cerca de 30 mil personas en las tribunas. Y Talleres adhirió con un saludo en sus redes oficiales.

Con texto formal, el club de barrio Jardín reconoció a Belgrano por su logro. A comienzos de año, cuando Talleres venció a River en la Supercopa Internacional, muchos reclamaron el mismo gesto desde Alberdi y de Instituto.

🤝 Desde el Club #Talleres felicitamos al plantel de fútbol femenino de Belgrano por la obtención del Torneo Clausura 2025. — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) December 15, 2025

Por otro lado, la relación entre los plantes de Belgrano y Talleres en el fútbol femenino es buena, e incluso las “Piratas” presenciaron el duelo entre la T y River por cuartos de final en la Boutique.

Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)

LA ENTRENADORA DE BELGRANO Y LOS MERECIMIENTOS

“Este club merecía ser campeón”. Con la firma de Mariana Sánchez, la entrenadora que ascendió con Belgrano en todas las categorías como futbolista, y ahora suma este logro desde el banco.

"ESTE CLUB MERECÍA SALIR CAMPEÓN"



La palabra de la DT de Belgrano, Mariana Sánchez, tras la consagración en el Torneo Femenino.#FemeninoxTNTSports pic.twitter.com/iiVsT3GGUz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 15, 2025

“Es una felicidad increíble, durante muchos años se hacen las cosas bien sobre un proyecto serio. Cada jugadora, cada hincha, por cómo nos acompañaron hoy, se lo merecían. Es épico e histórico lo que consiguieron estas jugadoras, un antes y un después”, puntualizó la “Pomu”.