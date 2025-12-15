Vía Córdoba / Fútbol femenino

Talleres felicitó a Belgrano por la obtención del título en Primera del fútbol femenino

Las “Piratas” derrotaron a Racing ante una multitud en Alberdi, para su primera estrella en la máxima categoría de AFA. La felicidad de la DT.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

15 de diciembre de 2025,

Talleres felicitó a Belgrano por la obtención del título en Primera del fútbol femenino
Belgrano campeón de Primera en el fútbol femenino. Y Talleres lo felicitó.

Belgrano se impuso 2 a 0 en la final contra Racing (2 a 1 en el global) y se adjudicó el título en Primera del fútbol femenino de AFA, en un Gigante con cerca de 30 mil personas en las tribunas. Y Talleres adhirió con un saludo en sus redes oficiales.

Con texto formal, el club de barrio Jardín reconoció a Belgrano por su logro. A comienzos de año, cuando Talleres venció a River en la Supercopa Internacional, muchos reclamaron el mismo gesto desde Alberdi y de Instituto.

Por otro lado, la relación entre los plantes de Belgrano y Talleres en el fútbol femenino es buena, e incluso las “Piratas” presenciaron el duelo entre la T y River por cuartos de final en la Boutique.

Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano enfrentó a Racing en la final del torneo Clausura de la Primera A de la AFA. Se jugó en el estadio Gigante de Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Belgrano venció 2-0 a Racing en Alberdi y se consagró campeón de AFA en Primera División. (Ramiro Pereyra / La Voz)

LA ENTRENADORA DE BELGRANO Y LOS MERECIMIENTOS

“Este club merecía ser campeón”. Con la firma de Mariana Sánchez, la entrenadora que ascendió con Belgrano en todas las categorías como futbolista, y ahora suma este logro desde el banco.

“Es una felicidad increíble, durante muchos años se hacen las cosas bien sobre un proyecto serio. Cada jugadora, cada hincha, por cómo nos acompañaron hoy, se lo merecían. Es épico e histórico lo que consiguieron estas jugadoras, un antes y un después”, puntualizó la “Pomu”.

Temas Relacionados

MÁS DE Fútbol femenino
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS