Unos 150 cordobeses se ilusionaron con la posibilidad de recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V este lunes, pero todo fue un error. Ahora deberán esperar al próximo llamado.

//Mirá también: De Pedro y Vizzotti entregaron en Córdoba respiradores y vacunas

Lo que pasó fue que durante el domingo recibieron el mensaje de texto en el que se los convocaba para recibir la segunda y tan esperada dosis de la vacuna para completar su esquema vacunación contra el coronavirus en el Polideportivo Carlos Cerutti, pero el mensaje les llegó por un error de sistema.

“Me llegó el turno ayer para vacunarme este lunes en el Polideportivo Cerutti, pero llegué ahora y me dijeron que están vacunando con otro tipo de vacuna”, relató una de las damnificadas a Cadena 3.

//Mirá también: Vacunación en Córdoba: ya se aplicaron más de 1,5 millones de dosis

“Me dijeron que tengo que esperar que me den otro turno, pero no me dan otra solución”, enfatizó la mujer, que recibió la primera dosis el 19 de mayo.