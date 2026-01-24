Ulises Benjamín Sánchez fue uno de los nombres que más circuló en la ciudad de Córdoba durante la primera etapa del mercado de pases. El jugador sonó para Instituto, pero dejó Belgrano por otro club de la Liga Profesional.

Sonó para Instituto, pero dejó Belgrano por otro club de la Liga Profesional

El volante de 27 años llegó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado 24 de enero. "¡A romperla con la del Lobo!“, expresó el equipo en su cuenta de Instagram, donde también lo mostraron en la primera práctica como blanquinegro.

Ulises Benjamín Sánchez es nuevo jugador de Gimnasia de Mendoza.

Mercado de Pases, cuenta de X especializada en las transferencias del fútbol argentino y continental, notificó que el nacido en Alberdi salió a préstamo por una temporada.

Gimnasia de Mendoza confirmó con Sánchez un nutrido mercado de pases con las anteriores incorporaciones: el arquero Santiago Roggero; los defensores LucianoParedes, Juan José Franco y EzequielMuñoz; los mediocampistas Esteban Fernández, Nicolás Linares, Tomás Ortiz, Julián Ceballos y Juan Pablo Álvarez; y los delanteros Valentino Simoni, SantiagoRodríguez y Blas Armoa.



