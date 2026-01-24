El posteo de Franco “Mudo” Vázquez que ilusiona a Belgrano: “Donde todo nació”

Franco “Mudo” Vázquez posteo en sus redes sociales un sentido mensaje que ilusiona a Belgrano. El mensaje se da a horas del debut del Pirata en el Torneo Apertura 2026 en el Gigante de Arroyito contra Rosario Central.

El posteo de Franco “Mudo” Vázquez que ilusiona a Belgrano

“Querido Cremonesi. En estos últimos tres años de mi largo viaje he tenido la suerte de descubrir una realidad que me acoge y respeta, una sociedad con un tamaño humano que me ha permitido contribuir a lograr otro sueño, volver a la Serie A, y a una ciudad que tengo el privilegio de llamar a casa”, agradeció el volante que surgió en Alberdi.

Posteriormente, le agradeció a la región su “cercanía, incluso en los momentos más difíciles”. Pero el corazón celeste marcó el final de una etapa y el inicio de otra, según expresó el futbolista.

“Donde todo nació”: Franco Vázquez se despidió de Cremonese

“Después de una cuidadosa reflexión que también involucró a mi familia llegué a una conclusión difícil pero consciente: creo que es hora de cerrar el círculo que empecé a dibujar hace quince años, cuando de niño salía de Argentina con una maleta llena de sueños que perseguir y agarrar. La trayectoria de hoy me lleva de vuelta allí, donde todo nació, porque prevalece el deseo de acercarme al cariño de mis seres queridos”, compartió.

Finalmente, expresó su gratitud al personal técnico y médico, a sus compañeros y el personal del club que defendió en las últimas temporadas. “No tengo muchas palabras, lo sabes bien, pero estas son debidas: gracias, Cremona, siempre serás mi hogar.Por siempre, el Mudo”, cerró.