Gustavo Coleoni es un personaje del fútbol. Con la picardía del cordobés y un amplio recorrido por las canchas como entrenador en todas las categorías. Por eso en una charla puede ir de Daniel Valencia a Diego Maradona; de Marcelo Gallardo a Carlos Tevez; del Cholo Pablo Guiñazú en Talleres, a sus comienzos como DT en Racing de Nueva Italia.

//Mirá también: Del Sapito Coleoni: “El Cacique Medina no tiene techo”

En una charla futbolera con De la cancha al living, el Sapito se refirió a la emoción que le provocaba el Cholo Guiñazú como futbolista, y lo que le hubiera gustado dirigirlo.

También de la admiración por el Muñeco Gallardo, su espejo como entrenador. Y la devoción por Maradona. A los dos los tuvo como rivales, dirigiendo a Central Córdoba de Santiago del Estero.

//Mirá también: José Luis Chilavert y el elogio para Talleres: “Se nota el trabajo, el éxito se ve”

Incluso, y con su particular sentido del humor, recordó el insulto más ocurrente recibido como técnico. Dirigiendo a Racing, en Entre Ríos: “‘Borremeo, te quedaste sin trabajo con Calabró”, me gritaron. Me di vuelta y le dije ´sos un maestro´”.