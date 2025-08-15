Se vienen Los Pumas contra All Blacks y Martín Llaryora acompañó en el último entrenamiento

Con gran expectativa, este sábado Los Pumas enfrentarán a los poderosos All Blacks en el estadio Kempes, a las 18.10 por la primera fecha del Rugby Championship. Y Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, acompañó a la Selección argentina en el último entrenamiento.

“Tuve la satisfacción de encontrarme con el plantel del seleccionado argentino de rugby en su último entrenamiento en el estadio antes del histórico partido de mañana”, publicó Llaryora en sus redes sociales.

El gobernador Martín Llaryora con Los Pumas. (Gentileza)

Compartió además imágenes con el plantel y agregó: “Quería saludarlos, desearles el mayor de los éxitos y felicitarlos por su desempeño y por el acercamiento que tienen con el público y la empatía que muestran siempre con la gente y con los hinchas”.

El gobernador Martín Llaryora con Los Pumas. (Gentileza)

“Este encuentro deportivo internacional será un nuevo hito para nuestra provincia, un hecho sin precedentes y de gran trascendencia para Córdoba, que se transmitirá en vivo para más de 60 millones de personas”, destacó el gobernador.

Llaryora reivindicó que este encuentro “pone otra vez a nuestra provincia en lo más alto del deporte mundial, y tiene un gran impacto no sólo en Córdoba Capital sino también en sus alrededores, donde los sectores turísticos, hoteleros, gastronómicos y de servicios tienen demandas inéditas para esta época del año”.

🇦🇷 Tuve la satisfacción de encontrarme con el plantel del seleccionado argentino de rugby, @lospumas, en su último entrenamiento en el estadio Mario Alberto Kempes, antes del histórico partido de mañana frente a los @AllBlacks, por la primera fecha del #RugbyChampionship2025.… pic.twitter.com/ra47mZSlaq — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) August 15, 2025

“Estamos listos para vivir otra jornada inolvidable del rugby mundial, con la que reafirmamos nuestro liderazgo como provincia referente en infraestructura deportiva, organización y proyección internacional”, completó el mandatario.

LOS PUMAS Y ALL BLACKS FRENTE A FRENTE

El de este sábado será el sexto partido oficial de Los Pumas en Córdoba, el primero ante Nueva Zelanda a ese nivel. El seleccionado Albiceleste contará con tres cordobeses en el XV inicial: Franco Molina y Joaquín Oviedo entre losforwards, y Juan Cruz Mallía, entre los backs. Además, Santiago Carreras será uno de los jugadores de relevo.

Los Pumas en el campo de juego / Captains Run en el Estadio Mario Alberto Kempes / Jóse Gabriel Hernández / La Voz)

Los Pumas en el campo de juego / Captains Run en el Estadio Mario Alberto Kempes / Jóse Gabriel Hernández / La Voz)

Será la 14ª visita de “Los hombres de negro” a nuestro país; Vélez es el estadio donde más jugaron (siete veces). Y su cuarta vez en Córdoba: en 1976 vencieron al seleccionado del Interior (30-13), mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante Los Dogos (el seleccionado de Córdoba), con sendos triunfos (72-9 y 38-9).

El seleccionado neozelandés no subestima a Los Pumas y su head coach Scott Robertson fue contundente en la conferencia de prensa en Córdoba ayer jueves: “Argentina, cuando juega, es un gran equipo con los pases. Trabajan duro sin la pelota para crear oportunidades. Tienen una línea defensiva excelente y con mucha experiencia. Los forwards han pasado por muchas batallas juntos. Vimos contra los British & Irish Lions lo que son capaces de crear”.