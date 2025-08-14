Los Pumas-All Blacks: los cordobeses que serán titulares este sábado

Se viene el choque para la historia entre Los Pumas y los All Blacks este sábado a las 18.10 en el estadio Kempes, por la primera fecha del Rugby Championship. Con fuerte presencia cordobesa.

Franco Molina y Joaquín Oviedo estarán entre los forwards titulares, mientras que Juan Cruz Mallía será el fullback. Y Santiago Carreras, a su vez, esperará su turno entre los relevos.

El corodbés Juan Cruz Mallía en el entrenamiento de Los Pumas en Córdoba. (Prensa UAR)

Así lo confirmó este jueves el head coach argentino Felipe Contepomi en la conferencia de prensa prepartido desarrollada en el predio de Talleres.

Conferencia de prensa de Los Pumas rugby del entrenador Felipe Contepomi y el capitlan Julian Montoya en el predio de Talleres. (José Gabriel Hernández/La Voz)

“Va a ser un partido muy físico, dinámico. Es un equipo muy difícil para jugarle, trataremos de atacarlos... Creemos que son los mejores 15 para este fin de semana. Durante la semana competimos para ver quién está mejor y elevar la vara de todos”.

PRIMER PARTIDO OFICIAL EN CÓRDOBA

El de este sábado será el primer partido oficial entre ambos seleccionados en Córdoba. Los Pumas ya jugaron otros cinco encuentros en esta ciudad con dos triunfos y tres derrotas. La última presentación fue en 2014, ante Escocia.

Los Pumas se preparan para el sábado y entrenaron hoy en el Kempes. (Pedro Castillo / La Voz)

Los All Blacks, por su parte, harán su cuarta visita a Córdoba, aunque en las otras tres se midieron con el seleccionado de Córdoba (Dogos) y un seleccionado del interior.