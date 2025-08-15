Cómo es la estratégica dieta de Los Pumas previo al duelo con los All Blacks en Córdoba

Los Pumas juegan contra los All Blacks desde las 18.10 de este sábado 16 de agosto por la primera fecha del Rugby Championship. El plantel cuida todos los aspectos dentro y fuera de la cancha para rendir al máximo y uno de ellos es la dieta.

El partido marcará el regreso tras 11 años del seleccionado nacional al estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. La expectativa es alta y la alimentación es clave para que el cuerpo responda al máximo en un deporte tan exigente.

Los Pumas se preparan para el sábado y entrenaron en el Kempes. (Pedro Castillo / La Voz)

Cómo es la estratégica dieta de Los Pumas previo al duelo con All Blacks en Córdoba

Diego Sívori, nutricionista del conjunto albiceleste, compartió la metodología que utiliza con los jugadores del seleccionado para que rindan al 100 por ciento. En este sentido, reveló cinco recomendaciones simples y efectivas para que los jugadores reduzcan la grasa corporal de manera saludable y sin dietas extremas:

Déficit calórico inteligente: no se trata de comer menos, sino de comer mejor. Ajustar las porciones y elegir alimentos de baja densidad calórica para gastar más energía de la que consumimos, sin pasar hambre ni perder fuerza. Proteínas en cada comida: son el combustible para mantener la masa muscular mientras bajás grasa y también te ayudan a sentirte saciado por más tiempo. Pollo, pescado, lácteos descremados, legumbres y cortes magros son aliados que no pueden faltar. Carbohidratos de calidad, en el momento justo: no hay que eliminarlos, solo elegir mejor -integrales, frutas, verduras, legumbres- y consumirlos estratégicamente, por ejemplo, antes y después de entrenar para rendir más y recuperarte mejor. Vegetales para volumen y fibra: le dan “cuerpo” al plato sin sumar muchas calorías, aportan vitaminas y minerales, y mejoran la digestión. Cuantos más colores, mejor. Cuidado con los “calóricos saludables”: frutos secos, palta, aceites o quesos son nutritivos pero muy densos en calorías. La clave está en medir las porciones y usarlas como complemento, no como base.

Diego Sivori, nutricionista de Los Pumas.

“Estos principios no son solo para deportistas de alto rendimiento. Adaptados a la vida cotidiana, ayudan a sentirse más liviano, con más energía y cuidando la masa muscular. Pero siempre es importante personalizar el plan con un nutricionista”, explicó Sívori.

Cómo es una comida de Los Pumas previo al duelo con All Blacks en Córdoba

Además, compartió un ejemplo de una preparación que cumpla con el objetivo de optimizar el rendimiento y reducir la masa adiposa:

Cuatro albóndigas de carne magra.

Tres claras de huevo cocido.

Una porción de papa sin aceite al horno.

Una porción de calabaza asada .

Una porción de ensalada de zanahoria, tomate cherry, remolacha y hojas verdes.