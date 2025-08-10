Por Los Pumas-All Blacks, un invasión turística a Córdoba que impacta fuerte en lo económico

Otra vez Córdoba es sede de eventos internacionales y de magnitud. Como el caso de el partido entre Los Pumas y Los All Blacks -por la primera fecha del Rugby Championship 2025-, que se disputará el próximo sábado en el Estadio Mario Alberto Kempes ante más de 55 mil personas. La mayoría, procendente de distintos puntos del país.

Según datos relevados por el departamento de estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, las reservas en la hotelería de entre 3 y 5 estrellas alcanzan el 100%, mientras que el resto de las plazas de la ciudad orillan el 80%, con proyección a un lleno total.

Entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Al espectáculo rugbístico llegarán entre 30 y 35 mil visitantes que impactarán en los alojamientos de la capital, el gran Córdoba y ciudades emblemáticas como Carlos Paz.

Según cálculos estimados, el impacto económico total será de alrededor de 60 mil millones de pesos que derramarán de manera positiva en toda la economía cordobesa.

CÓRDOBA, EL CENTRO DE EVENTOS MÁS IMPORTANTE DEL INTERIOR

“Este tipo de eventos son vitales para el sostenimiento de la actividad turística en un contexto en el que todas las medidas que toma el gobierno nacional solo incitan a viajar al exterior”, planteó Darío Capitani, titular de la Agencia Córdoba Turismo.

Y añadió: “La decisión del gobernador Martín Llaryora es clave y apuntala a la provincia como el centro de eventos más importante del interior del país. Ese ímpetu cordobés es el camino que comenzamos y que vamos a seguir porque esto genera más empleo y posiciona a la provincia en la vidriera internacional de manera sostenida”.

EL MEJOR RUGBY EN CÓRDOBA

Tanto el seleccionado argentino como el de Nueva Zelanda se encuentran en Córdoba desde la semana pasada desarrollando distintas actividades, algunas, de índole social. De hecho, el seleccionado Albiceleste realizó una práctica abierta y gratuita a la que se convocaron más de 10 mil fanáticos.

Una vez más, la infraestructura de primer nivel para la práctica profesional de deporte, la conectividad privilegiada, sumado a la oferta hotelera, gastronómica y cultural, posicionan a Córdoba como la provincia líder en la realización de eventos de dimensión internacional.