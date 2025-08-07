En Córdoba, dónde está la cafetería que dos Pumas abrieron y qué productos ofrece

Juan Cruz Mallía y Santiago Carreras son los dos integrantes de Los Pumas, la Selección Argentina de Rugby, que abrieron una cafetería de especialidad en la ciudad de Córdoba. Junto a dos amigos, Lucas Huespe y Federico Sartori, dieron vida a un emprendimiento “acogedor para compartir una experiencia”, según describieron. en diálogo con Vía Córdoba.

Dos Pumas abrieron una cafetería en Córdoba

El joven que nació deportivamente en Jockey Club reunió fuerzas con un amigo de la infancia y uno de sus exentrenadores, Sartori y Huespe, respectivamente. Pero también sumaron al jugador que se gestó en Córdoba Athletic Club para “armar algo”, según rememoraron.

Federico Sartori, Juan Cruz Mallía, Santiago Carreras y Lucas Huespe en el café bar Aste. (Nicolás Bravo / La Voz)

Entre los cuatro encontraron el café como un punto de encuentro a nivel local, nacional e internacional. Tras meses de trabajo, planificación y estudio, decidieron abrir Aste Café.

Dónde está la cafetería que dos Pumas abrieron en Córdoba

La cafetería de especialidad está ubicada en la intersección de las calles Dámaso Larrañaga e Ituzaingó. El establecimiento está ubicado dentro de una antigua casa que fue renovada y reconvertida en un local gastronómico con modalidad take away.

Sin embargo, “el público nos mostró que era un lugar para quedarse y estar al sol”, describieron los creadores. Por ello colocaron unas mesitas, sillas y banquetas en el espacio. Ahora, el barrio Nueva Córdoba cuenta con un nuevo sector para disfrutar de una taza caliente con diferentes acompañamientos.

Qué productos ofrece la cafetería de dos Pumas en Córdoba