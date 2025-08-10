Llaryora endurece su postura contra el Gobierno nacional: “Le podemos dar clases de gestión”

Con las elecciones legislativas del 26 de octubre en la mira, Martín Llaryora dejó en claro que el frente Provincias Unidas busca ser la voz de la “sensatez” frente a la polarización extrema que domina la política argentina. Y nuevamente marcó diferencias con el presidente Javier Milei.

En una entrevista con Romina Manguel por FM Milenium, el gobernador de Córdoba defendió con firmeza la necesidad de un plan productivo real, en contraste con la gestión económica de la Casa Rosada.

El gobernador Martín Llaryora en la apertura de la FIAC 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“Nosotros le podemos dar clase al gobierno en cómo gestionar la cosa pública y entender lo que la gente necesita”, enfatizó Llaryora.

Milei, polémico sobre la gente que no llega a fin de mes (Fundación Faro).

Y agregó: “¿Quién creen que está supliendo hoy en la Argentina, como puede, los servicios que la Nación deja de prestar. Porque es la que más recauda. ¿Y qué servicio directo presta? Lo prestan las provincias, las empresas, los municipios. La vida de la gente se mueve en estos servicios”.

Llaryora se reunió con legisladores y volvió a rechazar los vetos de Milei. (Gentileza)

Con esa frase, Llaryora apuntó directo a la desconexión que hay entre lo que el Gobierno nacional recauda y lo que efectivamente hace por los ciudadanos.

LOS RECLAMOS DE LLARYORA

“No podés dejar a las familias de los discapacitados sin respuesta en este momento”, sentenció Martín Llaryora, por uno de los temas álgidos en la disputa con la administración nacional.

En ese punto cuestionó los ajustes que impulsa la Casa Rosada y señaló la paradoja de que, mientras en el Congreso se defiende la importancia del Hospital Garrahan, en la realidad ese hospital termina siendo sólo un símbolo sin solución efectiva a los problemas que enfrenta.

Martín Llaryora y Daniel Passerini, junto a funcionarios, en el Palacio 6 de Julio.

Llaryora también remarcó que la paz social en el país está más relacionada con la gestión cotidiana de intendentes y gobernadores que con la política nacional.

“Es un cúmulo de medidas que tomaron que nos está llevando a este esfuerzo. Lo que estamos discutiendo ahora es cómo hacerlo sostenible”, expresó, sin disimular su escepticismo sobre la visión productiva que el Gobierno nacional dice tener.

EL FRENTE PROVINCIAS UNIDAS

El armado del frente Provincias Unidas, que incluye dirigentes como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y otros gobernadores provinciales, busca justamente ofrecer una alternativa “moderada” que evite caer en los extremos del kirchnerismo y del liberalismo extremo.

Lanzamiento. Cinco gobernadores y el exgobernador Juan Schiaretti lanzaron la semana pasada un nuevo espacio nacional, que ahora tiene nombre: Provincias Unidas.

“El país vive una grieta desde hace mucho tiempo y así nos está yendo. Creo que el espacio de la moderación va a ir ganando lugar”, visualizó Llaryora.