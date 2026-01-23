Se tiró de un auto para evitar un brutal robo en Córdoba: “Parece una historia de película”

Un joven se reunió con dos personas en barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, tras pactar una compra de un ventilador por una red social. Finalmente, se trató de un engaño en el cual lo obligaron a transferir dinero y se tiró de un auto para evitar un brutal robo.

Habló el joven que se tiró de un auto para evitar un brutal robo en Córdoba

“Los contacté a través de Marketplace, por un ventilador de pie. Me citaron a Plaza España, querían primero que les transfiera el dinero, les dije que no hasta que vea el ventilador”, explicó la víctima, en diálogo con El Doce.

Secuencia del violento episodio ocurrido en Córdoba: la joven víctima se tiró del auto donde iban los ladrones. (Fotomontaje)

El sujeto se subió a un Peugeot 208 rojo para corroborar el estado del electrodoméstico. “Empezó a dar unas vueltas por Nueva Córdoba. Cuando me percaté del tiempo y por dónde estaba me di cuenta que estaba por Plaza de las Américas, a lo cual ya el ventilador me daba igual y me quise bajar”, expresó con una voz temblorosa.

La Policía dio con uno de los ladrones.

En ese accionar, uno de los delincuentes le quitó su celular y lo obligó a transferirle dinero a una cuenta. En paralelo, el auto seguía circulando a gran velocidad y llegó hasta las calles Naciones Unidas y Pedro de Mendoza.

Un detenido por el caso del joven que se tiró de un auto para evitar un brutal robo en Córdoba

“Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé que podía pasar, porque me decían ‘no sabés donde te estás metiendo’ y decidí saltar del auto”, relató. Para su fortuna, vecinos y vecinas de la zona lo ayudaron.

El auto secuestrado en el marco de la búsqueda de los delincuentes.

“Parece una historia de película, pero sí fue real”, cerró. Por su parte, la Policía aprehendió a uno de los sujetos involucrados en el caso. Un allanamiento en calle Puerto Limón al 2.050, barrio Santa Isabel 3° sección dio con uno de 28 años y el auto en cuestión. Ahora, la Justicia intenta dar con el paradero del otro delincuente, quien fue el que movió el dinero entre las cuentas virtuales.