Córdoba: un policía intentó robar un auto en Jesús María y terminó preso

Un intento de robo ocurrido en la localidad de Jesús María, provincia de Córdoba, derivó en un procedimiento policial con un desenlace inesperado. El hecho se registró durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 5, cuando un delincuente abordó a un hombre con la intención de sustraerle su vehículo.

Tras la intervención de las autoridades locales y la posterior identificación del atacante, se confirmó que el detenido es un efectivo en actividad perteneciente a la policía de la provincia de San Luis.

Un policía intentó robar un auto en Jesús María

La secuencia se inició en las cercanías de la estación de trenes local. La víctima, un hombre de 36 años que se desempeña como auxiliar ferroviario, fue sorprendida en plena vía pública. Según el reporte oficial, el damnificado no se amedrentó ante la amenaza y ofreció resistencia física para evitar el robo de su automóvil.

En medio del forcejeo, el trabajador logró golpear al delincuente, quien, al verse superado por la situación, optó por escapar a pie del lugar, aunque presentaba algunas heridas visibles producto del enfrentamiento. Inmediatamente después, el auxiliar alertó a las autoridades policiales de la zona.

Con la descripción aportada por el denunciante, la Policía de Córdoba inició un operativo de rastrillaje por los sectores aledaños. A los pocos minutos, los uniformados localizaron a un sujeto cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las aportadas por la víctima, procediendo a su aprehensión y traslado a la sede policial.

La mayor irregularidad del caso surgió durante el proceso de registro y filiación en la comisaría de Jesús María. Al realizar los procedimientos de rigor, los agentes detectaron que el sospechoso, un joven de 24 años, era un miembro activo de la fuerza policial de San Luis.

Hasta el momento, las autoridades judiciales de Córdoba no han brindado detalles adicionales sobre los motivos de la presencia del efectivo en la provincia ni sobre su situación administrativa previa en la institución puntana. Se espera que en los próximos días la Justicia determine su situación procesal y las medidas cautelares correspondientes.