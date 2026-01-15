Vecinos denuncian una plaza “tomada” en pleno Centro de Córdoba

La plazoleta San Roque en San Jerónimo y Obispo Salguero, un espacio emblemático del casco céntrico de la ciudad de Córdoba, se encuentra en el núcleo de un reclamo vecinal que derivó en una intervención estatal. Vecinos de la zona denunciaron que el lugar está “tomado” por personas en situación de calle, quienes pernoctan en el sector con colchones y realizan sus necesidades en la vía pública, generando una situación que los vecinos describen como insostenible.

Ante la reiteración de estas quejas, la Subsecretaría de Emergencia e Intervención Social de la Municipalidad de Córdoba desplegó este jueves un operativo integral en la esquina mencionada. La acción contó con la participación coordinada de la Policía de la Provincia, la Guardia Urbana y el Servicio de Emergencias Municipal 107.

Vecinos denunciaron que una plaza está “tomada” en Córdoba

El objetivo central del procedimiento fue relevar las condiciones de quienes habitan el espacio público y ofrecer la contención correspondiente a través de equipos técnicos especializados. Según el comunicado oficial, los integrantes del Programa para Personas en Situación de Calle entrevistaron a los presentes, muchos de los cuales ya contaban con antecedentes de asistencia en dispositivos municipales.

Sin embargo, las autoridades señalaron un obstáculo recurrente: varios de los individuos asistidos habían sido desvinculados previamente de los albergues oficiales por incumplimiento de normas de convivencia o conductas inapropiadas. Pese a estos antecedentes, el municipio reafirmó que la situación fue abordada nuevamente desde una perspectiva de cuidado y acompañamiento social.

Salud y respeto a la voluntad individual

Durante la intervención, el personal del Servicio 107 evaluó clínicamente a una persona que presentaba dolor torácico. Si bien el diagnóstico médico inicial indicaba la necesidad de un traslado hospitalario para una atención más profunda, la persona asistida rechazó la recomendación de manera voluntaria.

Este hecho subraya uno de los mayores desafíos de la política pública: el respeto por la autonomía individual. Desde la Subsecretaría subrayaron que su compromiso es priorizar el abordaje interdisciplinario y el acceso a la salud, siempre en el marco de las normativas vigentes que protegen la voluntad de las personas en situación de vulnerabilidad.

A pesar de los operativos de limpieza y los intentos de relocalización, la problemática en la plazoleta San Roque posee un carácter cíclico. Según los reportes, es frecuente que las personas asistan a los dispositivos de contención, pero luego regresen al espacio público y se resistan a retirarse definitivamente de la zona céntrica.