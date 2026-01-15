Las cámaras de seguridad del 911 captaron lo que fue un terrible choque entre dos motociclistas y un taxi en Córdoba. El siniestro vial ocurrió durante la noche del miércoles 14 de enero en el barrio Alberdi de la ciudad.

Video: terrible choque entre dos motociclistas y un taxi en la ciudad de Córdoba

Precisamente, el siniestro en la intersección de las calles Coronel Olmedo y 9 de Julio. Dos hombres de 40 y 24 años que circulaban en una motocicleta Keller impactaron con un auto Fiat Cronos, guiado por un hombre de 38.

A raíz de la colisión, los sujetos que ocupaban el vehículo de menor tamaño fueron trasladados al Hospital de Urgencias, donde les constataron lesiones de distinta consideración. Ahora, las autoridades investigan las causas que originaron el siniestro.