Vía Córdoba / Choque

Córdoba fatal: dos camiones chocaron de frente y un conductor falleció

Un camionero perdió la vida tras un siniestro vial en la ruta 4.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

13 de enero de 2026,

Córdoba fatal: dos camiones chocaron de frente y un conductor falleció
Un camionero murió tras un choque en la ruta 4.

Dos camiones chocaron de frente en la tarde del lunes 12 de enero en una ruta de la provincia de Córdoba. Producto de la colisión, uno de los conductores falleció en el lugar del hecho vial, que es investigado por la Justicia.

Dos camiones chocaron de frente y un conductor falleció en Córdoba

El siniestro se produjo en el kilómetro 128 de la ruta provincial 4, jurisdicción de La Carlota, departamento Juárez Celman. Por causas que se investigan, dos camiones de la misma marca al parecer colisionaron de frente.

Un camionero de 35 años perdió la vida inmediatamente. Mientras que, el otro chofer, de 46, sufrió lesiones y fue trasladado al hospital local para su evaluación médica.

Temas Relacionados

MÁS DE Choque
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS