Córdoba fatal: dos camiones chocaron de frente y un conductor falleció

Dos camiones chocaron de frente en la tarde del lunes 12 de enero en una ruta de la provincia de Córdoba. Producto de la colisión, uno de los conductores falleció en el lugar del hecho vial, que es investigado por la Justicia.

Dos camiones chocaron de frente y un conductor falleció en Córdoba

El siniestro se produjo en el kilómetro 128 de la ruta provincial 4, jurisdicción de La Carlota, departamento Juárez Celman. Por causas que se investigan, dos camiones de la misma marca al parecer colisionaron de frente.

Un camionero de 35 años perdió la vida inmediatamente. Mientras que, el otro chofer, de 46, sufrió lesiones y fue trasladado al hospital local para su evaluación médica.