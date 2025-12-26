Choque frontal entre autos y un camión en Córdoba: hay cinco personas heridas

Este viernes 26 de diciembre, dos autos protagonizaron un choque frontal, que también involucró a un camión con cargamento. El siniestro vial ocurrió sobre la ruta nacional 60, provincia de Córdoba, y dejó cinco personas heridas.
Choque frontal entre autos y un camión en Córdoba
Las primeras informaciones indican que el suceso se desencadenó alrededor de las 8 en el kilómetro 776 cuando los rodados menores impactaron de frente y, posteriormente, uno de ellos colisionó contra el vehículo de mayor porte.
En los autos circulaban dos hombres mayores y en el camión viajaba un chofer, su esposa y su hija de 4 años. Todas las personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Vicente Agüero de Jesús María para ser evaluados.