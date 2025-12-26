Choque frontal entre autos y un camión en Córdoba: hay cinco personas heridas

Este viernes 26 de diciembre, dos autos protagonizaron un choque frontal, que también involucró a un camión con cargamento. El siniestro vial ocurrió sobre la ruta nacional 60, provincia de Córdoba, y dejó cinco personas heridas.

Choque frontal entre autos y un camión en Córdoba

Las primeras informaciones indican que el suceso se desencadenó alrededor de las 8 en el kilómetro 776 cuando los rodados menores impactaron de frente y, posteriormente, uno de ellos colisionó contra el vehículo de mayor porte.

Choques en la ruta 60. (Policía)

En los autos circulaban dos hombres mayores y en el camión viajaba un chofer, su esposa y su hija de 4 años. Todas las personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Vicente Agüero de Jesús María para ser evaluados.