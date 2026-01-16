Robó, rompió dos autos y se durmió dentro de uno: insólito caso en Córdoba

Un ladrón protagonizó un insólito caso de inseguridad en la ciudad de Córdoba. Según la denuncia de unos vecinos ante la Policía, robó, rompió dos autos y se durmió dentro de uno.

Robó, rompió dos autos y se durmió dentro de uno en Córdoba

Todo ocurrió durante la mañana del jueves 15 de enero sobre la calle Granadero Marqués al 3000. Un vecino salió de su casa y se topó con un hombre de 38 años dentro de un auto Volkswagen Gol, que registraba daños como si alguien hubiese forzado la puerta.

El segundo auto violentado por el sujeto de 38 años en Córdoba.

Inmediatamente llamó a la Policía, quien envió una patrulla a barrio Zumarán, donde los efectivos constataron la situación y procedieron a la identificación del violento. Además, le secuestraron una bolsa con un estéreo con control remoto, lentes, dos pinzas y una aspiradora de mano, entre otros elementos.

Los elementos secuestrados en barrio Zumarán.

Minutos más tarde, el dueño del auto se presentó y confirmó que su vehículo había sido violentado. Como si fuera poco, otra persona reconoció los objetos incautados como propios, que habían sido quitados de su auto. Ante este escenario, el sujeto fue detenido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.