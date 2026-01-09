Se incendió un depósito de una tapicería en Córdoba: “Se perdió todo...”

Un depósito de una tapicería en Córdoba se incendió durante la madrugada de este viernes 9 de enero. El episodio también afectó una fábrica de muebles en la zona norte de la ciudad y su dueño lamentó las perdidas luego de años de trabajo.

Se incendió un depósito de una tapicería en Córdoba

Los Bomberos recibieron alrededor de las 6 un llamado por las llamas en el kilómetro 13 1/2 de la avenida Capdevilla, barrio Quebrachal. A pesar de los trabajos, el fuego se extendió hasta las instalaciones de la fábrica, según relató su dueño, Raúl Cuello.

“Nos levantamos y la fábrica estaba en llamas, teníamos todos los tableros eléctricos bien. Calculamos que puede haber sido un cortocircuito”, expresó el hombre, en diálogo con El Doce. Bomberos realiza las pericias correspondientes para determinar qué pudo haber originado el siniestro.

“Se perdió todo...”: el dolor del dueño de la tapicería de Córdoba que se incendió

A su vez, lamentó que al momento del fuego habían 10 camiones con mercadería dentro. "Se perdió todo, las máquinas, todo…no quedó nada”, expresó con la voz quebrada, el líder de la empresa que había nacido hace 8 años.

Por último, recordó los primeros pasos de la pyme familiar dedicada a la elaboración de sillones y juegos de livings. “Sin contar las deudas que quedaban, debíamos mucho porque íbamos progresando, hicimos una pyme y te tenés que endeudar para crecer...fue crédito tras crédito, así fuimos metiéndole y hoy es todo ceniza”, cerró.