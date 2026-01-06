Las impactantes imágenes del incendio en un depósito de piletas en Córdoba

Durante la tarde de este martes, un grave incendio afectó al barrio Villa Gran Parque, en la ciudad de Córdoba. El incidente se localizó en la calle Bernardino López al 700, en un establecimiento dedicado al almacenamiento de piletas de fibra de vidrio.

El foco ígneo comenzó alrededor de las 18 y, debido a la naturaleza altamente inflamable de los materiales almacenados, las llamas se propagaron con rapidez por todo el predio.

Video: las impactantes imágenes del incendio en un depósito

El establecimiento afectado, un galpón de 200 metros cuadrados, sufrió daños irreparables. La intensidad del calor debilitó la estructura metálica, lo que provocó el colapso del techo en pocos minutos. A pesar de la magnitud de incendio, fuentes oficiales confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Para combatir el siniestro, se desplazaron al lugar dos dotaciones de la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba. Hasta el momento, las causas del hecho no fueron establecidas y son materia de investigación.