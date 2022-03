Después de varias idas y vueltas en medio de un desgastante conflicto en que incluso tuvo que mediar el Gobierno de Córdoba, Talleres y la Liga Cordobesa sellaron un acuerdo para que el equipo femenino Albiazul pueda competir en el torneo de la Primera C organizado por la AFA.

“Hoy a las 20, se reunieron en el Estadio Kempes, representantes de la Liga Cordobesa de Fútbol y del Club Atlético Talleres, junto a las autoridades de la Agencia Córdoba Deportes, el Ministerio de Finanzas y de la Mujer, que intermediaron para que el acuerdo entre ambas partes, llegue a buen puerto”, publicaron desde la Agencia sobre la reunión de este viernes.

Representantes de Talleres, la Liga Cordobesa y la Agencia Córdoba Deportes llegaron a un acuerdo para que el equipo de la T juegue en la AFA. (Gentileza Agencia Córdoba Deportes)

“Se trata de una carta de compromiso para permitir que el equipo femenino del club albiazul, pueda participar de los torneos de AFA y de la Liga”, agrega la publicación sobre los alcances del acuerdo. De esta manera Talleres destraba la situación para que las Matadoras debuten en su inédita participación en un torneo de fútbol femenino organizado por la AFA.

Talleres abonó el porcentaje retenido y que le corresponde a Liga Cordobesa por venta de entradas en los partidos, en el orden de los siete millones de pesos.

A jugar

El sorteo del campeonato de Primera C aún no se realizó. Talleres formará parte de una categoría que ya tiene 27 clubes inscriptos, y en la que en la temporada pasada Belgrano obtuvo el ascenso. Todavía no hay precisiones del formato y la fecha de inicio.