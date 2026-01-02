Se conoció quién era el trabajador de peaje que murió durante la tormenta en Córdoba

Un trabajador de un peaje de la provincia de Córdoba murió durante la intensa tormenta del jueves 1 de enero. El hombre falleció intentando ayudar a una compañera en las cabinas ubicadas en la ruta nacional 9 norte, a la altura de Estación Juárez Celman,

Quién era el trabajador de peaje que murió durante la tormenta en Córdoba

Gustavo Rossi, titular del gremio que nuclea a los trabajadores de Caminos de las Sierras, confirmó la identidad de la víctima. Se trata de Jorge Gianinneto, quien ”estaba a punto de jubilarse, tenía 61 años y estaba en calidad de supervisor en esa zona”, según describió, en diálogo con La Voz.

Tragedia en el peaje. (Policía)

Además, agregó que Gianinneto era oriundo de Río Cuarto y vivía con su madre, que tiene más de 90 años. Fuentes oficiales comunicaron que el suceso se produjo alrededor de las 16.30 en el kilómetro 729, entre Estación Juárez Celman y Jesús María. Otras dos personas sufrieron leves heridas, pero esto fue gracias al fallecido.

Cómo murió el trabajador de un peaje de Córdoba

“Jorge había, justamente, entrado a trabajar antes este 1 de enero y fue en el momento de la tormenta que intentó ayudar a una compañera”, especificó el titular del gremio, quien amplió el pedido de ayuda de una de las compañeras de Jorge.

“Solicitó su ayuda para tratar de mover el vehículo propio hacia una zona más segura. Cuando fue a suplantarla al lugar se dio esta desgracia del ingreso de viento fuerte que embolsó a una de los refugios, se levantó e hizo caer en un efecto dominó a los otros. Ahí una cae sobre Jorge con el saldo lamentable de su muerte”, cerró.