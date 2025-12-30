Un hombre de 33 años murió mientras realizaba tareas de mantenimiento con una soldadora, que le explotó en la cara. La Justicia de la provincia de Córdoba informó de la tragedia laboral e investiga las causas y condiciones alrededor.

Una soldadora le explotó en la cara y murió: tragedia laboral en Córdoba

El suceso fatal se produjo el sábado 27 de diciembre dentro de un establecimiento en la localidad de Ana Zumarán, a 66 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La víctima fue trasladada al Hospital Pasteur de Villa María, donde constataron la muerte y dieron aviso a la Policía.

La tragedia laboral ocurrió en la localidad de Ana Zumarán.

Durante el proceso de soldadura se habría producido una explosión repentina, que afectó el cráneo del operario. De acuerdo al informe médico preliminar, la causa del deceso habría sido un traumatismo de cráneo grave, compatible con la explosión.

La Fiscalía de Instrucción de Bell Ville quedó a cargo de la causa y ordenó la realización de peritajes técnicos en el lugar del caso. De este modo, buscan determinar las condiciones alrededor y si el establecimiento cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.