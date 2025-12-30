Vía Córdoba / La Cumbrecita

Falleció ahogado en una cascada de La Cumbrecita: conmoción en Córdoba

El episodio ocurrió en las primeras horas de este martes 30 de diciembre.

Redacción Vía Córdoba
30 de diciembre de 2025,

La Cumbrecita, donde ocurrió la tragedia este martes 30 de diciembre.

Un hombre de 35 años falleció ahogado en una cascada de La Cumbrecita este martes 30 de diciembre. Según las primeras informaciones brindadas por la Policía de la provincia, el sujeto era oriundo de Córdoba Capital.

El hecho ocurrió en una zona turística del Valle de Calamuchita, donde una patrulla fue alertada sobre la situación. “Al llegar al lugar, encontró a una persona realizándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)”, describió en el comunicado matutino.

Parte de la vegetación en La Cumbrecita.
Los efectivos continuaron con los intentos de reanimación durante unos 20 minutos, pero sin poder revertir el resultado. Un servicio de emergencias constató su deceso. La Justicia investiga las condiciones alrededor del hecho.

