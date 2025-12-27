Se investiga la muerte de una persona golpeada con una maza en Córdoba

Las autoridades de la Justicia de la provincia de Córdoba investigan la muerte de un hombre. El sujeto fue encontrado por su padre con una grave herida en su cabeza por un maza, según confirmaron fuentes oficiales.

Se investiga la muerte de una persona en Córdoba

El hecho ocurrió el domingo 21 de diciembre dentro de una casa ubicada en el barrio Tiro Federal de la ciudad de Jesús María. Aparentemente, dos hermanos discutieron y uno hirió al otro.

Tribunales de Jesús María (LaVoz).

El progenitor fue quien avisó al 911, quien se comisionó en la residencia y trasladó al herido al Hospital Regional Vicente Agüero. Los médicos lo estabilizaron y constataron una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica.

Luego fue derivado al Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba pero falleció este viernes 26. Por su parte, su hermano, quien lo habría golpeado con una maza tras una fuerte discusión, fue detenido.

La Fiscalía de Instrucción secuestró el arma homicida y un cuchillo. Resta determinar si el fallecido recibió golpes cuando dormía o si fue en un enfrentamiento. Por lo pronto, el acusado está imputado de “homicidio simple” y alojado en una unidad psiquiátrica del Poder Judicial ya que presenta un cuadro mental determinado, según una evaluación médica que le realizaron.