Tristeza en Córdoba: un trabajador de 74 años murió electrocutado en un local

Un hombre de 74 años perdió la vida mientras trabajaba dentro de un local en el interior de la provincia de Córdoba. La Policía inició la investigación correspondiente, que se registró dentro de un establecimiento lácteo.

Un trabajador de 74 años murió electrocutado en Córdoba

La tragedia fue informada este sábado 20 de diciembre y se gestó en un predio rural ubicado en la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión. Un servicio de emergencias médicas se presentó y confirmó la ausencia de signos vitales.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima realizaba tareas en el sector de extracción de leche cuando, por causas que se investigan, habría sufrido una descarga eléctrica. Se aguardan a las pericias correspondientes.