Vía Córdoba / Muerte

Tragedia en Córdoba: un trabajador de 38 años murió aplastado por una tolva

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves en una estancia local. Lo que se sabe.

18 de diciembre de 2025,

Un trabajador fue aplastado por una tolva. (Foto: Ilustrativa)

El fallecimiento de un trabajador sacudió a la localidad de Arroyito, en el interior de Córdoba. Por la tarde, un hombre de 38 años perdió la vida tras ser aplastado por una tolva, mientras trabajaba en una propiedad agraria.

Pese a la rápida intervención médica, resultó imposible reanimar a la víctima debido a la gravedad del impacto recibido. Las autoridades informaron que otro empleado, de 48 años, estaba presente durante el desarrollo de la tragedia, y era quien se encargaba de guiar la maquinaria.

Actualmente, se lleva adelante una investigación judicial con el fin de determinar la mecánica del suceso. Buscan establecer si existieron fallas técnicas o descuidos que derivaran en tal desenlace. Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta índole en Córdoba.

