Una familia narco escondía drogas en un geriátrico de Córdoba: lo que se sabe

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular una banda narco que operaba en la provincia de Córdoba, vendiendo estupefacientes en las ciudades de Leones y Marcos Juárez. El procedimiento judicial culminó con cinco personas arrestadas y seis propiedades clausuradas debido a su relación con la actividad ilícita.

Una familia narco escondía drogas en un geriátrico

Un elemento central de esta pesquisa reveló que uno de los inmuebles intervenidos era un geriátrico, el cual la banda utilizaba como punto de guardado para las sustancias. La acción policial se ejecutó mediante seis allanamientos. Entre los detenidos, se encuentran dos hombres de 32 y 35 años, junto a tres mujeres de 33, 35 y 45 años. La investigación de la FPA determinó que el principal sospechoso realizaba la venta de drogas desde su vivienda, donde tenía un kiosco, y realizaba entregas a domicilio. Cabe destacar que poseía antecedentes de narcotráfico desde el año 2018.

Los agentes lograron secuestrar 135 dosis de cannabis, 23 dosis de cocaína y 693.000 pesos en efectivo. Asimismo, confiscaron una escopeta calibre 16, dos autos y otros objetos que se consideran relacionados con la causa investigada.