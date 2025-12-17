Drogas químicas, autos de alta gama y detenidos: los resultados de un megaoperativo en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó este miércoles 17 de diciembre el desarrollo de un megaoperativo en diversos barrios de la ciudad de Córdoba. Hasta el momento, compartieron que los resultados parciales conllevan el secuestro de drogas químicas, autos de alta gama y detenidos.

Megaoperativo en Córdoba terminó con drogas químicas, autos de alta gama y detenidos

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF) notificó en las primeras horas de la jornada un “adelanto”. En ese mensaje, informó la aprehensión de “siete narcomenudistas que formaban parte de una organización”.

Parte de los elementos secuestrados en el megaoperativo en Córdoba.

En diálogo con El Doce, fuentes oficiales indicaron que la entidad distribuía sustancias ilegales en diversos puntos de la Capital. Además, deslizaron que uno de los aprehendidos es de Brasil, donde los narcomenudistas tenían conexiones. Lo cierto es que incautaron “más de 20.000 dosis de drogas químicas, cocaína, armas de fuego y automóviles de alta gama”, según especificó el MPF.