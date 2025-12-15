Hay nuevos detenidos por el secuestro y crimen de Santiago Aguilera en Córdoba

El caso de Santiago Aguilera, el joven secuestrado y luego asesinado en el valle de Traslasierra durante agosto de 2022, registró un giro significativo este lunes. De acuerdo a voceros del ministerio de Seguridad, detuvieron a cuatro personas vinculadas al expediente judicial. La investigación, caratulada como secuestro extorsivo seguido de muerte, es liderada por el fiscal federal Maximiliano Hairabedián.

Hay 4 nuevos detenidos por el secuestro y crimen de Santiago Aguilera

La Dirección General de Investigaciones Criminales ejecutó una serie de operativos simultáneos en diversos puntos geográficos de la provincia con el objetivo de esclarecer el homicidio de Aguilera. Previamente, en junio, la justicia provincial ya había dictado condena a otros involucrados en este caso. Walter Gil fue sentenciado a prisión perpetua, acusado de ser uno de los autores materiales del secuestro y posterior homicidio. Por otra parte, Julio César Ramírez recibió una pena de cuatro años de reclusión debido a su rol en el encubrimiento de tales crímenes.

El abogado de la familia Aguilera, Alejandro Dragotto, dijo Cadena 3: “Tres de los cuatro detenidos son respecto de quienes nosotros veníamos reclamando insistentemente que el fiscal (Senestrari) no había querido investigar”. Dragotto criticó la actuación del exfiscal, quien había determinado que “no había pruebas suficientes” para imputar a los nuevos detenidos. “La Cámara Federal de Apelaciones revocó ese decreto y entendió que había una visión carente de objetividad de parte del fiscal”, afirmó.