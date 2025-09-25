Los integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) descubrieron más de 1.300 millones de dólares en drogas tras un megaoperativo en Córdoba. El despliegue también terminó con cinco personas detenidas.

Descubrieron más de 1.300 millones de dólares en drogas tras un megaoperativo en Córdoba

Los uniformados desplegaron 12 allanamientos simultáneos en los barrios La Toma, El Trébol, Las Violetas, Carrara de Horizonte, General Paz, Centro y Las Palmas de la ciudad tras ocho meses de investigación. El procedimiento contó con la participación de 120 efectivos de personal operativo, investigativo y de la División K-9.

Uno de los detenidos en el megaoperativo por drogas en Córdoba (MPF).

Mediante un comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF), la FPA confirmó la incautación de 48 panes de cocaína, que tenían un peso total de 50 kilos y 932 gramos. Además de dosis de marihuana, dos armas de fuego, un vehículo, 12.598.150 de pesos, 754.690 dólares, una máquina de contar billetes y otros elementos de interés para la causa.

Megaoperativo en Córdoba: detenidos y secuestro millonario de droga (MPF).

“El valor estimado de la cocaína incautada asciende a 1.350.019 millones de dólares, cifra que en moneda nacional supera los 1.782.625.000 millones de pesos”, ratificaron las fuerzas de seguridad.