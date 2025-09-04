Encontraron un invernadero de drogas subterráneo y un arsenal tras un megaoperativo en Córdoba

Los integrantes de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la provincia encontraron un invernadero de drogas subterráneo y un arsenal de armas. Los hallazgos fueron producto de un megaoperativo en Córdoba.

Secuestraron más de 300 cubiertas y un arsenal tras un megaoperativo en Córdoba

Los procedimientos se realizaron en simultáneo durante la madrugada del miércoles 3 y jueves 4 de septiembre. En primera instancia, allanaron viviendas en barrio Villa El Bordo y Villa Siburu “en relación a hechos de robo de cubiertas en inmediaciones a los edificios de Gama”, confirmaron en un comunicado matutino emitido este jueves.

Cubiertas secuestradas por denuncias en la zona de los edificios de Gama.

Los efectivos secuestraron “más de 300 cubiertas, varias armas de fuego, teléfonos celulares, municiones de distintos calibres, fundas de armamentos y accesorios militares entre otros elementos, que estarían vinculadas a la causa”.

Parte de las armas secuestradas tras el megaoperativo en Córdoba.

Video: encontraron un invernadero de drogas subterráneo en Córdoba

En segunda instancia, otra requisa en barrio Argüello, culminó con la detección de un arsenal conformado por 32 armas de fuego. “Entre ellas una FMK3 y carga propulsora de proyectil de mortero”, resaltaron.

Posteriormente, los efectivos confirmaron que encontraron un invernadero de marihuana subterráneo en la localidad de Unquillo. Ante tal descubrimiento, compartieron un video y confirmaron la aprehensión de cinco personas vinculadas a las causas.