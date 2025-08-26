La Policía de Córdoba habló tras la amenaza de bomba en el Museo del Cuarteto

Luego del susto que se llevó por el despliegue en la Catedral de la ciudad, la Policía de la provincia recibió este martes 26 de agosto un llamado anónimo por una amenaza de bomba en el Museo del Cuarteto de Córdoba. La División de Explosivos trabajó en el sector y confirmó que fue falsa.

Amenaza de bomba en el Museo del Cuarteto de Córdoba

El establecimiento ubicado en la esquina de la avenida Colón y Rivera Indarte comenzó la jornada con un megaoperativo policial. Efectivos, canes, drones y unidades se reunieron ante el llamado al 911 que alertó por la posible presencia de un explosivo dentro del edificio.

El Museo del Cuarteto de Córdoba está ubicado en la esquina de la avenida Colón y Rivera Indarte.

El primer y el segundo piso son parte del museo que abrió sus puertas en octubre de 2021. Mientras que, el resto del edificio resguarda oficinas, que en su mayoría del Ministerio de Educación de la provincia. En diálogo con Vía Córdoba, fuentes oficiales confirmaron que fue un aviso fraudulento y no había ningún explosivo.