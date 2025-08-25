Susto en pleno centro de Córdoba: hubo amenaza de bomba en la Catedral

Vía Córdoba / Amenaza de bomba

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este lunes tras una supuesta alerta.

25 de agosto de 2025,

Hubo una amenazada de bomba en la Catedral.

Un suceso inesperado tuvo lugar en pleno Centro de la ciudad de Córdoba, cuando una supuesta amenaza de bomba en la Catedral desencadenó un importante operativo de seguridad. El despliegue policial se concentró en los alrededores de la Plaza San Martín, un punto neurálgico para ciudadanos y turistas.

Amenaza de bomba en la Catedral de Córdoba: qué pasó

La alerta surgió a partir de un llamado anónimo que reportaba la posible presencia de un artefacto explosivo dentro de la Catedral. Ante la gravedad de la situación, se procedió a la evacuación de las personas que se encontraban en la planta baja del lugar.

Durante varias horas, una numerosa dotación de policías llevó a cabo una exhaustiva inspección en cada rincón del histórico edificio. La operación incluyó una revisión detallada de las áreas internas y externas, mientras el perímetro del sector era resguardado.

Debido al despliegue, se interrumpió la circulación de transeúntes y vehículos en la zona. Finalmente, tras completar el protocolo de búsqueda, los oficiales comprobaron que se trató de una falsa alarma. No se halló ningún dispositivo sospechoso.

