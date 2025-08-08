Vía Córdoba / Inseguridad

40 detenidos, armas secuestradas y más: los resultados de un megaoperativo en Córdoba

La Policía confirmó el secuestro de diversos elementos tras allanamientos en la madrugada de este viernes 8 de agosto.

Redacción Vía Córdoba

8 de agosto de 2025,

Un megaoperativo en Córdoba terminó con armas, drogas y dinero secuestrado.

La Policía de la provincia realizó un megaoperativo en la ciudad de Córdoba durante la madrugada de este viernes 8 de agosto. Como resultado, detuvieron a más de 40 personas y secuestraron armas, dinero y drogas.

Los resultados de un megaoperativo en Córdoba

El Personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales desplegó una serie de allanamientos en distintos sectores de la Capital. “En relación a hechos de robo calificado, delitos contra la propiedad y violencia urbana que se investigan”, describió el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Elementos recuperados tras los allanamientos.

46 personas fueron aprehendidas vinculadas a los diferentes delitos y contravenciones mencionadas. Además, el Jefe de Policía Leonardo Gutiérrez enumeró la obtención de 12 armas de fuego secuestradas.

Parte de los elementos secuestrados en Córdoba.

