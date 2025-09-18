Narcotráfico: una estudiante fue detenida en Nueva Córdoba por vender drogas

Durante la última semana, distintos grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal (MPF), llevaron a cabo un operativo antidrogas en barrio Nueva Córdoba.

Esta acción culminó con la desarticulación de un punto de expendio de sustancias ilícitas y la detención de dos mujeres mayores de edad, quienes se dedicaban al servicio de delivery de estupefacientes por el sector.

Una estudiante y una tatuadora fueron detenidas por vender drogas

La investigación previa condujo a la primera detención en la vía pública, en calle Paraná al 600. Allí, fue aprehendida una joven de 22 años, quien es tatuadora. Durante su detención, no opuso resistencia, facilitó el procedimiento, y se le confiscaron varios elementos de valor probatorio entre sus efectos personales.

Detuvieron a dos mujeres por venta de drogas en Nueva Córdoba. (Foto: MPF)

Al mismo tiempo, las autoridades emitieron una orden de allanamiento para un departamento situado en la misma dirección. Dentro del inmueble, se procedió a la detención de otra joven, una estudiante, también de 22 años. El registro del lugar permitió el decomiso de una cantidad considerable de narcóticos: 99 pastillas de éxtasis, dosis de MDMA, tussi y ketamina, y también marihuana. A esto se sumaron 2.000 dólares en efectivo.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del 2 Turno, organismo responsable del caso, dispuso la remisión de todos los elementos secuestrados a las dependencias judiciales pertinentes, así como el traslado de ambas detenidas. Las dos jóvenes quedaron formalmente imputadas.