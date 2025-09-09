Se cayó una mampostería de un edificio en Nueva Córdoba: “Fue un accidente con suerte”

Un pedazo de mampostería de desprendió de un edificio del barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba. Personal de Seguridad de la provincia trabaja en el concurrido lugar para limpiar los restos y confirmó que no hay personas lesionadas.

Se cayó una mampostería de un edificio en Nueva Córdoba

Fuentes oficiales comunicaron que el suceso se produjo alrededor de las 6.15 de este martes 9 de septiembre en una construcción ubicada en la avenida Chacabuco al 877. Por causas que se intentan establecer, el concreto se precipitó desde un noveno piso.

Un nuevo derrumbe de mampostería se produjo este martes por la mañana en un edificio de barrio Nueva Córdoba, en el noveno piso deTerrazas del Palacio, ubicado en Chacabuco 887. (Pedro Castillo / La Voz)

Los vecinos denunciaron que el desprendimiento de la mampostería comenzó el viernes 5. “Llamamos, limpiaron y todo siguió normal”, explicó una ciudadana, en diálogo con El Doce.

“Fue un accidente con suerte”: cayó una mampostería de un edificio en Nueva Córdoba

Luego de tres días, ocurrió el segundo desprendimiento. Por su parte, el comisario Claudio Jiménez aseguró que desde la Policía recién tomaron conocimiento del hecho este martes. “Fue un accidente con suerte porque no tenemos que lamentar personas heridas”, reconoció.

A su vez, indicó que las autoridades están investigando y estiman que se habrían estado realizando refacciones en el piso donde ocurrió la precipitación. Ahora, Defensa Civil, Policía y Personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) trabajan en el sector.