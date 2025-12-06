Vía Córdoba / Estafa

Dos empleadas también fueron aprehendidas en el marco de la causa que investiga una “comercialización masiva”.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

6 de diciembre de 2025,

La Justicia de Córdoba ordenó la aprehensión de seis personas que creaeron una asociación que estafó con una "comercialización masiva". (José Gabriel Hernández / La Voz)

Los integrantes de la Policía detuvieron a cuatro empresarios de Córdoba por estafas inmobiliarias con terrenos. También aprehendieron a dos de sus empleadas, quienes integraban, según la investigación judicial, una asociación dedicada a estafas inmobiliarias con terrenos.

A las seis personas se les atribuye haber conformado una organización delictiva que propició la comercialización masiva de lotes en el emprendimiento urbanístico Catalina del Norte. ”El cual no se encontraba en condiciones de ser desarrollado", notificaron las autoridades.

Seis personas detenidas por presuntas estafas en venta de terrenos en Córdoba.
Los acusados usaron la plataforma comercial de la empresa Aluminar S.A., creada e integrada por ellos mismos. “A través de la cual captaban y persuadían a compradores que finalmente resultaron estafados”, expresaron. El fiscal Iván Rodríguez, del distrito tres turno seis, dispuso la imputación y detención.

