Detuvieron a un reconocido empresario de Córdoba por asociación ilícita

La comunidad empresarial y financiera de Córdoba se encuentra sorprendida por la detención de Aníbal Casas Arregui, una figura prominente del sector y titular de S&C Inversiones. El financista, quien también ejerce como secretario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, fue arrestado este al arribar al aeropuerto local desde Miami. La orden de detención provino del Juzgado Federal 3, que investiga a Casas Arregui por presunta asociación ilícita e intermediación financiera ilegal.

Detuvieron a un reconocido empresario de Córdoba

La investigación, liderada por el fiscal Carlos Casas Nóblega, se extendió por más de un año y medio e incluyó numerosos allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas al financista. El operativo principal tuvo lugar en el edificio Ecipsa Tower, ubicado en Hipólito Yrigoyen 146, en el corazón de la ciudad.

Aníbal Casas Arregui fue detenido por presunta asociación ilícita.

Además, la pesquisa detectó una oficina “oculta” que se utilizaba para operaciones fuera del circuito legal, donde se encontró abundante material probatorio, incluyendo documentos, grandes sumas de dinero en pesos y dólares, y títulos.

Casas Arregui es señalado como el presunto líder de una asociación ilícita, junto a Jerónimo Pascual Clementi, quien también fue detenido. La acusación se extiende a otras nueve personas, entre ellas familiares y colaboradores cercanos, como su esposa Claudia Marcela Farah, su padre político Luis Alberto Farah, su hermano Lucas Tomás Casas Arregui, y empleados como Andrea Natalia Sancassani y Eduardo Andrés Sancassani. Se les imputan actividades de intermediación financiera no autorizada, como el descuento de cheques, préstamos y colocación de fondos.

A pesar de la gravedad de los cargos, Roger Auad, abogado de Casas Arregui, aseguró que su cliente regresó anticipadamente para ponerse a disposición de la Justicia. Durante su indagatoria, Casas Arregui negó los hechos y se abstuvo de declarar, afirmando que todas sus actividades son lícitas y que presentará pruebas que demuestren su inocencia.