Tragedia en Córdoba: un motociclista murió al chocar contra una camioneta

Tanti amaneció con una noticia fatal este viernes 19 de diciembre.

Redacción Vía Córdoba
19 de diciembre de 2025,

Un motociclista falleció en la madrugada de este viernes 18 de diciembre en Tanti.

Este viernes 19 de diciembre por la madrugada, un motociclista de 28 años murió al chocar contra una camioneta en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba. Ahora, la Policía investiga las causas y condiciones alrededor del hecho.

El siniestro ocurrió en la intersección de la ruta 28 con la calle Las Rosas cuando el conductor una Honda Tornado colisionó contra una camioneta Ford Ranger, dirigida por un hombre de 43.

Un servicio de emergencias y una patrulla de bomberos de Tanti se presentaron en la zona. Lamentablemente, confirmaron que las heridas fueron fatales inmediatamente.

