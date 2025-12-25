Vía Córdoba / Navidad

Una mujer de 81 años murió ahogada con comida en la cena de Nochebuena en Córdoba

Su hijo vio a su madre pidiendo ayuda, sus familiares intentaron salvarla pero no pudieron revertir el resultado.

Una mujer de 81 años murió ahogada con comida en la cena de Nochebuena en Córdoba. La provincia sumó otra tragedia que enluta la Navidad este jueves 25 de diciembre en la localidad de Despeñaderos.

Un hombre vio a su madre realizando señales y movimientos con sus manos con la intención de pedir ayuda. Sus familiares reaccionaron e intentaron estabilizarla, pero no pudieron quitarle el alimento de la garganta.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Gracia.
En medio de la desesperación la trasladaron al Hospital de Alta Gracia, donde lamentablemente la recibieron sin signos vitales, según informó el medio de comunicación Resumen de la Región.

