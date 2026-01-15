Se conocieron los últimos mensajes de Tania previo a su desaparición en Córdoba

Una de las hijas de Tania compartió los últimos mensajes que la mujer había mantenido con ellas previo a su desaparición en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. La información posterior a la noche del domingo 11 de enero y la tarde del martes 13, cuando la encontraron, sigue siendo materia de investigación para la Justicia.

Tania salió de su vivienda alrededor de las 16 de esa jornada, por una cita con un hombre. “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, redactó pasadas las 19, haciendo referencia al violador Marcelo Sajen.

“Asco me da, ya le dije que a las 20.30 me voy”, adelantó la mujer en el inicio de la conversación. Mientras tanto, su hija la esperaba con un helado para conversar del encuentro. La menor le brindó los chats a El Doce.

“Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro te aviso”, le advirtió a las 20.20. Pero las bromas internas pasaron a un segundo plano entre las 20.51 y las 20.53. El escenario cambió rotundamente porque en lugar de enviar un regreso a casa redactó: “Me dio un agua tenía un gusto a mierda”.

Posteriormente, intercambió mensajes con su hermana Brisa. A las 22.38, a ella le expresó “Ya me llevan estos dos que no sé quiénes son”, pero nueve minutos más tarde estaban cenando un choripán en el Parque Sarmiento.

A partir de las 22.47, la familia perdió contacto con Tania, su celular estuvo apagado o fuera de servicio, ya que los textos de WhatsApp no le llegaron. Finalmente, apareció en un descampado en La Cumbre, a poco más de 80 kilómetros de la Capital.