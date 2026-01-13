Madre de 4 hijos: quién es Tania, la mujer que había desaparecido en Córdoba

Tania es una mujer de 35 años que que había desaparecido en Córdoba luego de haber salido de su casa hacia el Parque Sarmiento. Desde la noche del domingo 11 de enero, su ubicación era un misterio. Su familia relató lo sucedido.

Quién es Tania, la mujer que había desaparecido en Córdoba

Tania tiene cuatro hijos de 17, 14, 8 y 5 años. “Es una chica buena, no tenía problemas con nadie“, explicó su hermano, Franco, en diálogo con El Doce.

En paralelo, reveló que Suárez contaba con un botón antipánico, pero desconocen si lo llevó, lo dejó en su casa o si lo tenía apagado. “Se lo habían dado por problemas con su expareja”, explicó el joven. Afortunadamente, Tania apareció con vida durante la tarde del martes.